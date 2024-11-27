«Объясняем РФ»: мощность ядерной боеголовки «Орешника» может достигать «45 Хиросим»

Отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.