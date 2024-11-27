Мошенники начали действовать от имени главы Касимова Ивана Бахилова
По словам Бахилова, злоумышленники создали аккаунт с использованием его фотографии и данных. Мошенники рассылают жителям информацию и пытаются «завязать разговор».
Мошенники начали действовать от имени главы администрации Касимова Ивана Бахилова. Об этом в среду, 27 ноября, он
По словам Бахилова, злоумышленники создали аккаунт с использованием его фотографии и данных. Мошенники рассылают жителям информацию и пытаются «завязать разговор».
«Прошу быть бдительными и внимательными», — заключил он.
Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова