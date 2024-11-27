Мошенники начали действовать от имени главы Касимова Ивана Бахилова

По словам Бахилова, злоумышленники создали аккаунт с использованием его фотографии и данных. Мошенники рассылают жителям информацию и пытаются «завязать разговор».

Мошенники начали действовать от имени главы администрации Касимова Ивана Бахилова. Об этом в среду, 27 ноября, он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бахилова, злоумышленники создали аккаунт с использованием его фотографии и данных. Мошенники рассылают жителям информацию и пытаются «завязать разговор».

«Прошу быть бдительными и внимательными», — заключил он.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова