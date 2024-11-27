Минтруд пересмотрит список запрещенных мест для работы подростков

На данный момент ограничения распространяются только на места, имеющие вредный фактор, их перечень определен актом 2000-го года. Производства, на которых благодаря модернизации вредный фактор был снижен, исключат из списка.

Минтруд России пересмотрит список запрещенных мест для работы несовершеннолетних. В случае необходимости перечень скорректируют. Об этом в среду, 27 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

По его словам, на данный момент ограничения распространяются только на места, имеющие вредный фактор. Их перечень определен актом 2000-го года. Производства, на которых благодаря модернизации вредный фактор был снижен, исключат из списка.