Минтруд пересмотрит список запрещенных мест для работы подростков
На данный момент ограничения распространяются только на места, имеющие вредный фактор, их перечень определен актом 2000-го года. Производства, на которых благодаря модернизации вредный фактор был снижен, исключат из списка.
Минтруд России пересмотрит список запрещенных мест для работы несовершеннолетних. В случае необходимости перечень скорректируют. Об этом в среду, 27 ноября,
По его словам, на данный момент ограничения распространяются только на места, имеющие вредный фактор. Их перечень определен актом 2000-го года. Производства, на которых благодаря модернизации вредный фактор был снижен, исключат из списка.