Мэрия Рязани ищет наследников пяти жилых помещений

При объявлении наследников или лиц, имеющих о них сведения, нужно обратиться в управление энергетики и ЖКХ мэрии (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69). Срок обращения — 30 дней с момента публикации.