Мэрия Рязани ищет наследников пяти жилых помещений
При объявлении наследников или лиц, имеющих о них сведения, нужно обратиться в управление энергетики и ЖКХ мэрии (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69). Срок обращения — 30 дней с момента публикации.
Администрация Рязани ищет наследников пяти жилых помещений. Информацию опубликовали в газете «Рязанские ведомости».Речь идет о следующих квартирах и доме:
- квартира № 57, расположенная по адресу: Рязань, улица Гоголя № 34/6. Собственником являлся Родин Алексей Валерьевич, умерший 13 февраля 2024 года;
- квартира № 4, расположенная по адресу: Рязань, улица Толстого № 3. Собственником являлась Нагайцева Варвара Ивановна, умершая 30 июня 2008 года;
- квартира № 94, расположенная по адресу: Рязань, улица Островского № 46. Собственником являлся Кузнецов Владислав Иванович, умерший 25 мая 2010 года;
- квартира № 17, расположенная по адресу: Рязань, улица Медицинская № 5. Собственниками являлись Щелкушкин Илья Михайлович, умерший 25 апреля 1996 года, и Щелкушкина Мария Степановна, умершая 15 мая 2000 года;
- дом № 38, расположенный по адресу: Рязань, 3-й проезд Добролюбова. Собственником являлся Иванов Константин Петрович, умерший 12 августа 2005 года.
При объявлении наследников или лиц, имеющих о них сведения, нужно обратиться в управление энергетики и ЖКХ мэрии (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69). Срок обращения — 30 дней с момента публикации.