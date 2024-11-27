МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

По данным Гидрометцентра, ночью и первой половине дня 28 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 500-700 м.

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным Гидрометцентра, ночью и первой половине дня 28 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 500-700 м.

МЧС России просит водителей соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок в утренние часы.