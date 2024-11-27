Малков подвел итоги первой региональной премии в сфере креативных индустрий

Губернатор рассказал, что Рязанская области заключила соглашение с АНО «Креативная экономика».

Малков подвел итоги первой региональной премии в сфере креативных индустрий. Губернатор разместил соответствующий пост на своей странице в Telegram.

«Президент поставил задачу — увеличить долю „творческого бизнеса“ в экономике России в три раза к 2030 году. В Рязанской области очень много одаренных и творческих людей. Задача — создать необходимые условия и стимулы для развития их таланта», — написал Малков.

Он отметил, что в рамках этого поручения в Рязани специалисты дали вторую жизнь ВДНХ и создали молодежный центр «Хлебозавод». Также в регионе открыли первую школу креативных индустрий.

Губернатор рассказал, что Рязанская области заключила соглашение с АНО «Креативная экономика».

«Будем разрабатывать региональный закон для поддержки творческих сообществ. Договорились, что в следующем году Рязань примет Российскую креативную неделю», — пояснил Малков.

Помимо этого, рязанский центр креативных индустрий подписал соглашение с Федерацией креативных индустрий.

Премии в сфере креативных индустрий в номинациях «архитектурные решения», «дизайн-проекты, гастрономическое», «культурное наследие и цифровые проекты» получили 19 человек.