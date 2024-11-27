Малков подвел итоги первой региональной премии в сфере креативных индустрий. Губернатор разместил соответствующий пост на своей странице в Telegram.
«Президент поставил задачу — увеличить долю „творческого бизнеса“ в экономике России в три раза к 2030 году. В Рязанской области очень много одаренных и творческих людей. Задача — создать необходимые условия и стимулы для развития их таланта», — написал Малков.
Он отметил, что в рамках этого поручения в Рязани специалисты дали вторую жизнь ВДНХ и создали молодежный центр «Хлебозавод». Также в регионе открыли первую школу креативных индустрий.
Губернатор рассказал, что Рязанская области заключила соглашение с АНО «Креативная экономика».
«Будем разрабатывать региональный закон для поддержки творческих сообществ. Договорились, что в следующем году Рязань примет Российскую креативную неделю», — пояснил Малков.
Помимо этого, рязанский центр креативных индустрий подписал соглашение с Федерацией креативных индустрий.
Премии в сфере креативных индустрий в номинациях «архитектурные решения», «дизайн-проекты, гастрономическое», «культурное наследие и цифровые проекты» получили 19 человек.