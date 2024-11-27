Генштаб ВСУ назвал ситуацию на линии фронта сложной

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пообещал, что украинские военные начнут контратаковать в зоне боевых действий. Однако не раскрыл деталей.

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на линии фронта сложной и напряженной. Об этом в среду, 27 ноября, сообщило издание RT.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении.

Как указано в публикации, ранее главком ВСУ Александр Сырский пообещал, что украинские военные начнут контратаковать в зоне боевых действий. Однако не раскрыл деталей.