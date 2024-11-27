Двух рязанцев осудят за кражу денег с банковской карты

Нарушители нашли платежное средство, купили с его помощью продукты и заправили автомобиль.

Двух рязанцев осудят за кражу денег с банковской карты. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2024 года обвиняемые в возрасте 43 и 34 лет нашли в магазине банковскую карту, которой решили воспользоваться для оплаты покупок. Они приобрели продукты и заправили автомобиль на сумму свыше пяти тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Материалы направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.