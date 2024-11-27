Центробанк отказался от операций на валютном рынке до конца года

При этом регулятор продолжит продавать валюту.

Центробанк отказался от операций на валютном рынке до конца года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Банк России с 28 ноября и до конца года не будет осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина.

При этом регулятор продолжит продавать валюту.

Ранее Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах.