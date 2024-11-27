Бывший МИД Украины Кулеба рассказал, что станет политическим концом Зеленского
Как сказал Кулеба, подписание Зеленским соглашения, которое включит в себя уступки территорий, сохранение Крыма за Россией и отсутствие членства Украины в НАТО, станет политическим концом Зеленского.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что станет политическим концом Зеленского. Об этом в среду, 27 ноября,
Как сказал Кулеба, подписание Зеленским соглашения, которое включит в себя уступки территорий, сохранение Крыма за Россией и отсутствие членства Украины в НАТО, станет политическим концом Зеленского.