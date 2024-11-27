Более 80% россиян купят живые ели и пихты к Новому году

По данным аналитиков, в среднем жители России планируют потратить на покупку новогоднего дерева не более четырех тысяч рублей.

Более 80% россиян купят живые ели и пихты к Новому году. Об этом пишет «RT» со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ».

По словам экспертов, искусственные деревья выбрали 15% респондентов. 2% заявили, что в этом году вовсе не планируют ставить елку.

«Среди причин, по которым россияне выбирают живые елки, на первом месте оказался их уникальный хвойный запах, который важен для 41% опрошенных и дарит ощущение праздника. 37% россиян объяснили свой выбор отсутствием места для хранения искусственной елки, а для 8% покупка живого дерева стала частью семейной традиции», — указано в опросе.

Искусственные варианты выбирают те, кто хочет сэкономить: 33% опрошенных предпочли отказаться от ежегодных затрат на натуральную хвойное дерево.

Еще 28% отметили, что искусственное дерево избавляет их от необходимости постоянно убирать опавшие иголки. Для 13% россиян важным аргументом стала забота об экологии.

По данным аналитиков, в среднем жители России планируют потратить на покупку новогоднего дерева не более четырех тысяч рублей.