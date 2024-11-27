Bloomberg: грядущая зима в Европе будет самой холодной с начала СВО

Издание напоминает, что с 1 января остановятся поставки газа через Украину.

Грядущая зима в Европе будет самой холодной с момента начала СВО на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что вырастет спрос на отопление до самого высокого уровня с начала военной операции.

Это спровоцирует повышение «и без того высоких цен» на энергоносители.

Издание напоминает, что с 1 января также остановятся поставки газа через Украину.