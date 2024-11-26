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Жителям Рязанской области возместят ущерб после затапливания дома птичьим пометом
Прокуратура Чучковского района организовала проверку после срыва капремонта в многоквартирном доме в поселке Авангард.

Прокуратура Чучковского района организовала проверку после срыва капремонта в многоквартирном доме в поселке Авангард. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 ноября.

Надзорный орган установил, что капремонт многоквартирного дома проводят в рамках контракта, заключенного между региональным фондом капремонта и подрядчиком ООО «Фирма РСУ 15». Срок выполнения работ — до 1 ноября 2024 года.

Отмечается, что организация нарушила срок выполнения ремонта, из-за чего затопило квартиры.

Виновные возместят жителям причиненный ущерб.

Напомним, в Рязанской области дом затопило птичьим пометом из-за задержек в ремонте крыши.