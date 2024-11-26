Житель Сараев украл у знакомого телефон из-за долга и получил год принудительных работ
Сараевский районный суд назначил мужчине год принудительных работ сроком с удержанием 5% заработка в доход государства.
Житель Сараев украл у знакомого телефон из-за долга и получил год принудительных работ. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что знакомый мужчины из Ухолова одолжил у него 2 000 рублей, но не смог вернуть долг в срок. Тогда сараевец отобрал у него телефон Xiaomi Redmi 12 и ударил мужчину по лицу.
Сараевский районный суд назначил мужчине год принудительных работ сроком с удержанием 5% заработка в доход государства.
Смартфон суд постановил вернуть законному владельцу.