Житель Сараев украл у знакомого телефон из-за долга и получил год принудительных работ

Сараевский районный суд назначил мужчине год принудительных работ сроком с удержанием 5% заработка в доход государства.

Житель Сараев украл у знакомого телефон из-за долга и получил год принудительных работ. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что знакомый мужчины из Ухолова одолжил у него 2 000 рублей, но не смог вернуть долг в срок. Тогда сараевец отобрал у него телефон Xiaomi Redmi 12 и ударил мужчину по лицу.

Сараевский районный суд назначил мужчине год принудительных работ сроком с удержанием 5% заработка в доход государства.

Смартфон суд постановил вернуть законному владельцу.