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Зеленский пожаловался, что ВС РФ запустили рекордное количество БПЛА
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на вторник, 26 ноября, ВС РФ выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 188 БПЛА. По его словам, это стало рекордом за всю историю ведения СВО.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на вторник, 26 ноября, ВС РФ выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 188 БПЛА. По его словам, это стало рекордом за всю историю ведения СВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как сказал Зеленский, повреждена критическая инфраструктура. Отмечается, что в Тернополе на данный момент сложилась сложная ситуация. На местах работают экстренные службы и ремонтные бригады.