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ВСУ за три дня нанесли два удара западным оружием по Курской области
«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ за три дня нанесли два удара западным дальнобойным оружием по Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 23 ноября противник использовал пять американских ракет «ATACMS» в районе поселка Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

Три ракеты были уничтожены, две — достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция. Среди личного состава есть пострадавшие.

Также 25 ноября киевский режим нанес еще один удар восемью ракетами «ATACMS» по аэродрому Курск-Восточный. Семь из них были сбиты, одна — достигла цели. В результате падения осколков два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении.