Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
-1°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 104.50 / 104.00 26/11 13:00
Нал. EUR 108.60 / 110.00 26/11 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 155
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 187
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 580
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
9 225
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Водителям напомнили о «зимних» штрафах
По словам экспертов, с наступлением зимы водители могут получить штраф за движение на летней резине. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Водителям напомнили о «зимних» штрафах. О них пишет «Российская газета».

По словам экспертов, с наступлением зимы водители могут получить штраф за движение на летней резине. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Также водителям напомнили о запрете парковки над тротуаром. В противном случае водителям из Москвы и Санкт-Петербурга придется заплатить 3 тыс рублей, а жителям регионов — 1 тыс рублей.

Помимо этого, автомобилистам грозят штрафы за грязные номерные знаки. Если в этом виновата погода, то в бюджет государства нужно уплатить 500 рублей, если водитель испачкал знаки намеренно, то сумма возрастет до 5 тыс рублей.

За неработающие очистители автомобилистам придется заплатить 500 рублей. От 1500 рублей до 3 тыс рублей следует штраф за стоянку в жилой зоне с работающим двигателем более, чем на 5 минут.

Также водителям напомнили о штрафах за нарушении разметки, которая порой скрывается под снегом. Если незаконно заехать на полосу водителю грозит штраф от 800 до 3 тыс рублей.