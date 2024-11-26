Водителям напомнили о «зимних» штрафах

По словам экспертов, с наступлением зимы водители могут получить штраф за движение на летней резине. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Водителям напомнили о «зимних» штрафах. О них пишет « Российская газета ».

По словам экспертов, с наступлением зимы водители могут получить штраф за движение на летней резине. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Также водителям напомнили о запрете парковки над тротуаром. В противном случае водителям из Москвы и Санкт-Петербурга придется заплатить 3 тыс рублей, а жителям регионов — 1 тыс рублей.

Помимо этого, автомобилистам грозят штрафы за грязные номерные знаки. Если в этом виновата погода, то в бюджет государства нужно уплатить 500 рублей, если водитель испачкал знаки намеренно, то сумма возрастет до 5 тыс рублей.

За неработающие очистители автомобилистам придется заплатить 500 рублей. От 1500 рублей до 3 тыс рублей следует штраф за стоянку в жилой зоне с работающим двигателем более, чем на 5 минут.

Также водителям напомнили о штрафах за нарушении разметки, которая порой скрывается под снегом. Если незаконно заехать на полосу водителю грозит штраф от 800 до 3 тыс рублей.