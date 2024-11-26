Верховный суд разрешил квалифицировать хулиганство с игрушечным пистолетом как угрозу насилия

Верховный суд РФ постановил, что использование игрушечного пистолета или макета оружия при нарушении общественного порядка можно квалифицировать как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия.

Верховный суд разрешил квалифицировать хулиганство с игрушечным пистолетом как угрозу насилия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Верховный суд РФ постановил, что использование игрушечного пистолета или макета оружия при нарушении общественного порядка можно квалифицировать как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия.

Суд также счел, что хулиганство с применением животных допустимо расценивать как вооруженное.