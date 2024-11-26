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В Узбекистане участники бизнес-миссии договорились о поставках своей продукции

С 20 по 22 ноября девять рязанских компаний приняли участие в бизнес-миссии в Узбекистан, организованной Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса.

В Ташкенте на площадках Международного женского общественного фонда Sharq Ayoli, министерств, Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялись переговоры о поставках продукции и реализации совместных проектов с представителями власти и 50 компаниями-потенциальными партнерами.

На встречах рязанские производители представили свою продукцию и возможности, выявили потребности в ней в Узбекистане и спланировали дальнейшую работу по налаживанию сбыта товаров и локализации в республике.

Все участники получили желаемый результат: реальные перспективы заключения экспортных контрактов:

  • «РКБ «Глобус» провели презентацию электрозарядных станций, интеграции технических решений, с представителем IT-Park обсудили возможность открытия собственного юридического лица с получением субсидии от государства.
  • «Квантрон Групп» с местной компанией по производству ПЭТ-преформ рассмотрели перспективы установки оборудования, для компании Pepsi сделали коммерческое предложение по оснащению линий производства, а на встрече с оператором цифровой маркировки CRPT-Turon были включены в число компаний-интеграторов маркировки в Узбекистане.
  • «Сапожковские лечебные грязи» планируют поставки лечебной грязи в санатории «Ташкентские минеральные воды» и Zangiota Zam Zam, лечебного торфа в санаторий Cristal Resort.
  • «ЛазерВент» договорились с одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Узбекистане Saneg об участии в новом проекте по внедрению нового сырья для колонн.
  • «Экорост» наметил перспективы заключения экспортного контракта с узбекской сельскохозяйственной компанией.
  • «Би-ту-Би Юроп» на встрече с представителями заводов по производству стеклянной тары достигла договоренности о поставках продукции.
  • «ТД «Виенто» увеличит поставки вентиляционных систем и воздуховодов.
  • «Верность качеству» планирует долгосрочное сотрудничество с одним из самых крупных дистрибьюторов по кондитерскому ассортименту, ведет переговоры с рядом супермаркетов на поставку продукции.
  • «Конфеста» провела встречи с торговыми сетями и субдистрибьюторами о поставках.

«Экспорт Рязанской области в Узбекистан сегодня представлен поставками древесины и изделий из нее, кровельных и изоляционных материалов, контрольно-измерительного оборудования, нефтепродуктов, изделий из пластмассы. Планируем расширить направления поставок в том числе за счет экспорта промышленного оборудования, удобрений, продуктов питания. Отмечу активность предприятий, работающих в районах области, — они стремятся освоить новые рынки, обязательно поддержим их в этом», — написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.