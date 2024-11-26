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В Сасове мужчина угрожал ножом соседу по участку
В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Сасове мужчина угрожал ножом соседу по участку. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 37-летний житель районного центра и сообщил, что ему угрожают убийством.

На место выехали выехали правоохранители. Они доставили 28-летнего злоумышленника в отдел.

По предварительной информации, дебошир после покупки гаража выяснил, что земельный участок, на котором возведена постройка, принадлежит заявителю. Прежний хозяин гаража и земельного участка продал их разным людям. Расположение на земельном участке чужого гаража беспокоило хозяина усадьбы. Он заметил, что владелец гаража использует для освещения стеариновые свечи. Испугавшись возможного пожара, мужчина снова поднял вопрос о нежелательном нахождении чужой постройки на его земле. Разгорелась ссора, и владелец гаража пригрозил собственнику участка убийством.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.