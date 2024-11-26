В Рязанской области птицеводческое предприятие оштрафовали на 200 тысяч
На предприятии выявили нарушения, которые негативно влияют на биобезопасность и несут риски заноса различных заболеваний.
В Рязанской области птицеводческое предприятие оштрафовали на 200 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Рязанский Россельхознадзор оштрафовал крупное птицеводческое предприятие на 200 тыс. рублей за неисполнение ранее выданного предписания ведомства.
Отмечается, что на предприятии так и не устранили выявленные нарушения, которые негативно влияют на биобезопасность и несут риски заноса различных заболеваний.