В Рязанской области продлили метеопредупреждение о тумане
По данным синоптиков, до конца суток 26 ноября и в течение суток 27 ноября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение о тумане. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, до конца суток 26 ноября и в течение суток 27 ноября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
Ранее рязанцев предупреждали о тумане в первой половине дня.