Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
-1°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 105.15 / 105.00 26/11 16:25
Нал. EUR 109.50 / 110.00 26/11 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
2 часа назад
264
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 277
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 302
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 692
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской гордуме обсудили бюджет на ближайшие три года
Доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы — 18,6 млрд.

Во вторник, 26 ноября, в городской думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета Рязани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Основные параметры документа города озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова.

Как было сказано, доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы — 18,6 млрд.

Основу проекта составляют 19 муниципальных программ. Бюджет сохраняет социальную направленность. Доля расходов на финансирование социальной сферы составит 70%.

Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов — школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы № 28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк».

Продолжится реализация программы по капремонту школ, впервые в 2025 году будут капитально отремонтированы детские сады.

Необходимые средства также заложены на реализацию национальных проектов. С учетом субсидий из областного бюджета на ремонт дорог планируется направить более миллиарда рублей. Запланированы средства на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дворов.

Намечено увеличить количество проектов местных инициатив, обновить муниципальный транспорт, провести ремонт инженерных сетей и снос аварийных деревьев.

Еще до начала слушаний поступило пять предложений к проекту бюджета, они включены в итоговый документ слушаний.

Также с вопросами и предложениями выступили депутаты Рязанской гордумы и жители города. Речь шла о планах по строительству новых учреждений социальной сферы, благоустройстве города, реконструкции коммунальной инфраструктуры, а также увеличении доходной части бюджета.

Предложения рассмотрят и включат в документ.