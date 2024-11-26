В Рязанской гордуме обсудили бюджет на ближайшие три года

Доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы — 18,6 млрд.

Во вторник, 26 ноября, в городской думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета Рязани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Основные параметры документа города озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова.

Как было сказано, доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы — 18,6 млрд.

Основу проекта составляют 19 муниципальных программ. Бюджет сохраняет социальную направленность. Доля расходов на финансирование социальной сферы составит 70%.

Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов — школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы № 28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк».

Продолжится реализация программы по капремонту школ, впервые в 2025 году будут капитально отремонтированы детские сады.

Необходимые средства также заложены на реализацию национальных проектов. С учетом субсидий из областного бюджета на ремонт дорог планируется направить более миллиарда рублей. Запланированы средства на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дворов.

Намечено увеличить количество проектов местных инициатив, обновить муниципальный транспорт, провести ремонт инженерных сетей и снос аварийных деревьев.

Еще до начала слушаний поступило пять предложений к проекту бюджета, они включены в итоговый документ слушаний.

Также с вопросами и предложениями выступили депутаты Рязанской гордумы и жители города. Речь шла о планах по строительству новых учреждений социальной сферы, благоустройстве города, реконструкции коммунальной инфраструктуры, а также увеличении доходной части бюджета.

Предложения рассмотрят и включат в документ.