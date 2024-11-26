В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Мужчину заметили на улице Свободы. При виде полицейских он попытался скрыться в ближайшем дворе.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что 29-летний житель Рязанского района скрывался от полицейских. Ориентировку на его розыск передали всем нарядам Отдельного батальона патрульно-постовой службы.

Мужчину заметили на улице Свободы. При виде полицейских он попытался скрыться в ближайшем дворе. Рязанца задержали и доставили в отдел МВД России по Советскому району Рязани, откуда его передадут инициаторам розыска.