Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
-1°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 105.15 / 105.00 26/11 16:25
Нал. EUR 109.50 / 110.00 26/11 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
2 часа назад
264
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 277
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 302
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 692
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани прошла рабочая встреча руководителей РГУ имени Есенина и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»
Стороны определили план работы на ближайший учебный год.

В Рязани прошла рабочая встреча руководителей РГУ им. С.А. Есенина и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».

«Наша задача при подготовке кадров — сократить разрыв между обучением и практикой», — сообщил и.о. ректора РГУ Дмитрий Боков.

Стороны определили план работы на ближайший учебный год.

Руководство вуза предложило представителям инвестпроекта начать сотрудничество с трех важных шагов. Первый — открытие аудитории «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» на территории вуза, чтобы знакомить студентов с деятельностью компании и рассказывать о преимуществах работы в ней.

Следующий шаг — занятия приглашенными со стороны инвестора лекторами, на которых потенциальных будущих сотрудников компании будут знакомить с профильными предметами. И третьим шагом станет организация учебно-производственной практики на территории предприятия.

В более дальней перспективе инвестору предложили открыть собственную лабораторию в стенах вуза.

«Мы готовы всесторонне помогать инвесткомпаниям в подготовке кадров, начиная от ранней профориентации и заканчивая модульными вкраплениями в образовательные программы, чтобы выпускать полностью подготовленных к работе на конкретном предприятии специалистов. Наша задача — сократить разрыв между обучением и практикой», — отметил Боков.

По его словам, вуз уже сейчас обучает студентов по двум подходящим для инвестора направлениями — химии и биологии, в том числе в отрасли биоинженерии и биотехнологии.

В ближайшее время стороны договорились о проведении экскурсий для педагогов и студентов вуза по территории нового административного корпуса «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», а с начала нового учебного года компания пригласила студентов на практику.

Один из крупнейших в регионе инвестпроектов «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» строит в Скопинском районе производственный комплекс для выпуска лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека, которые будут применяться в гематологии, иммунотерапии и интенсивной терапии.

К концу года планируется завершить строительство административного корпуса, а в начале следующего установить лабораторное оборудование. Завершение строительства производственного корпуса намечено на конец 2025 года.

В ближайшие четыре года фармкомпании потребуется более 400 сотрудников, и предприятие уже готовит будущие кадры на базе РязГМУ, а в планах — подключить Рязанский медколледж и РГУ, а также участвовать в создании профильных медклассов в школах региона.

В этом году в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорация организовала презентации и встречи для 120 студентов института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина. Интерес к работе в инвесткомпании по итогам встреч уже проявили около 30 студентов выпускных курсов естественно — научного направления вуза. По итогам работы проекта «Кадры для инвесторов» в конце мая 2024 года подписано трехстороннее соглашение с РГУ имени С.А. Есенина, Корпорацией и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».