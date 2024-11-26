В Рязани прошла рабочая встреча руководителей РГУ имени Есенина и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Стороны определили план работы на ближайший учебный год.

В Рязани прошла рабочая встреча руководителей РГУ им. С.А. Есенина и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».

«Наша задача при подготовке кадров — сократить разрыв между обучением и практикой», — сообщил и.о. ректора РГУ Дмитрий Боков.

Стороны определили план работы на ближайший учебный год.

Руководство вуза предложило представителям инвестпроекта начать сотрудничество с трех важных шагов. Первый — открытие аудитории «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» на территории вуза, чтобы знакомить студентов с деятельностью компании и рассказывать о преимуществах работы в ней.

Следующий шаг — занятия приглашенными со стороны инвестора лекторами, на которых потенциальных будущих сотрудников компании будут знакомить с профильными предметами. И третьим шагом станет организация учебно-производственной практики на территории предприятия.

В более дальней перспективе инвестору предложили открыть собственную лабораторию в стенах вуза.

«Мы готовы всесторонне помогать инвесткомпаниям в подготовке кадров, начиная от ранней профориентации и заканчивая модульными вкраплениями в образовательные программы, чтобы выпускать полностью подготовленных к работе на конкретном предприятии специалистов. Наша задача — сократить разрыв между обучением и практикой», — отметил Боков.

По его словам, вуз уже сейчас обучает студентов по двум подходящим для инвестора направлениями — химии и биологии, в том числе в отрасли биоинженерии и биотехнологии.

В ближайшее время стороны договорились о проведении экскурсий для педагогов и студентов вуза по территории нового административного корпуса «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», а с начала нового учебного года компания пригласила студентов на практику.

Один из крупнейших в регионе инвестпроектов «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» строит в Скопинском районе производственный комплекс для выпуска лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека, которые будут применяться в гематологии, иммунотерапии и интенсивной терапии.

К концу года планируется завершить строительство административного корпуса, а в начале следующего установить лабораторное оборудование. Завершение строительства производственного корпуса намечено на конец 2025 года.

В ближайшие четыре года фармкомпании потребуется более 400 сотрудников, и предприятие уже готовит будущие кадры на базе РязГМУ, а в планах — подключить Рязанский медколледж и РГУ, а также участвовать в создании профильных медклассов в школах региона.

В этом году в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорация организовала презентации и встречи для 120 студентов института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина. Интерес к работе в инвесткомпании по итогам встреч уже проявили около 30 студентов выпускных курсов естественно — научного направления вуза. По итогам работы проекта «Кадры для инвесторов» в конце мая 2024 года подписано трехстороннее соглашение с РГУ имени С.А. Есенина, Корпорацией и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».