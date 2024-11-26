В Ростовской области женщина избила сыновей и оставила их в сумке в супермаркете

В Ростовской области женщина избила сыновей и оставила их в сумке в супермаркете. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, пьяная женщина избила двух маленьких сыновей из-за того, что они не хотели спать. После этого она положила их в сумку, отнесла ее в супермаркет и оставила там.

Сотрудники вызвали скорую и полицию. Прибывшие на место медики обнаружили одного мальчика мертвым, второго госпитализировали в реанимации с трещиной в голове.

Отмечается, что после преступления женщина убежала из магазина и пошла гулять по городу. Ее задержали.