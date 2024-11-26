В России расширили перечень товаров для соглашений в целях стабилизации цен

Теперь регионы могут заключать соглашения с производителями на любую продукцию.

В России расширили перечень товаров для соглашений в целях стабилизации цен. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары», — говорится в документе.

Исключением являются продукты, цены на которые регулирует государство.

Мера поможет сохранить доступность востребованной продукции для российских граждан.

Ранее неограниченный перечень товаров для соглашений был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.