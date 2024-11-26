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В России к 2029 году введут единые государственные учебники в школах
В 2026—2027 учебном году все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов. Новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести с 1 сентября 2025 года.

В России к 2029 году введут единые государственные учебники по всем школьным предметам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственном учебникам», — сказал он.

Министр напомнил, что в 2026—2027 учебном году все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов. Новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести с 1 сентября 2025 года.