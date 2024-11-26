В России до двух миллионов увеличат штрафы за продажу сигарет и вейпов детям
Сейчас максимальная сумма штрафов за данное нарушение достигает 600 тысяч рублей.
В России до двух миллионов увеличат штрафы за продажу сигарет и вейпов детям. Об этом сообщает ТАСС.
Предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц, от 1,5 до 2 млн рублей для юридических лиц.
Сейчас максимальная сумма штрафов за данное нарушение достигает 600 тысяч рублей.