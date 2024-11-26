В ночь с 27 на 28 ноября 17 рязанских улиц останутся без воды
Без воды также останутся детские сады №№ 43, 99, 136, 87, 143, 145, 116 и школы №№ 75, 37, 64.
В ночь с 27 на 28 ноября 17 рязанских улиц останутся без воды. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
С 22:00 27 ноября до 06:00 28 ноября холодной воды не будет на улицах:
- 1-й Сысоевский проезд ;
- 2-й Сысоевский проезд ;
- Березовой ;
- Гайдара ;
- Гоголя ;
- Корнилова ;
- Котовского ;
- Кутузова;
- Мусоргского;
- Нахимова ;
- проезд Котовского ;
- Сысоевской;
- Толстого ;
- Ушакова;
- Черновицкой;
- Чернышевского;
- Щорса.
Без воды также останутся детские сады №№ 43, 99, 136, 87, 143, 145, 116 и школы №№ 75, 37, 64.