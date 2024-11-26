В ночь с 27 на 28 ноября 17 рязанских улиц останутся без воды

Без воды также останутся детские сады №№ 43, 99, 136, 87, 143, 145, 116 и школы №№ 75, 37, 64.

В ночь с 27 на 28 ноября 17 рязанских улиц останутся без воды. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

С 22:00 27 ноября до 06:00 28 ноября холодной воды не будет на улицах:

1-й Сысоевский проезд ;

2-й Сысоевский проезд ;

Березовой ;

Гайдара ;

Гоголя ;

Корнилова ;

Котовского ;

Кутузова;

Мусоргского;

Нахимова ;

проезд Котовского ;

Сысоевской;

Толстого ;

Ушакова;

Черновицкой;

Чернышевского;

Щорса.

Без воды также останутся детские сады №№ 43, 99, 136, 87, 143, 145, 116 и школы №№ 75, 37, 64.