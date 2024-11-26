В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли четыре танка, четыре боевые машины пехоты и более 250 военных.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области. Об этом сообщается в сводке ведомства 26 ноября.

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли четыре танка, четыре боевые машины пехоты и более 250 военных.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты.