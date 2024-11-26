В Липецкой области бывший боец ЧВК убил жену, а через несколько лет и любовницу

В Липецкой области бывший боец ЧВК убил жену и любовницу. Об этом пишет портал «Город 48» со ссылкой на местный СК.

Мужчина в состоянии опьянения поссорился с возлюбленной. Он ударил ее рукой по лицу. Женщина выбежала из комнаты общежития в тамбур, начала звать на помощь. Завязалась борьба.

Мужчина схватил нож и ударил им сожительницу в живот.

На теле женщины судебные медики насчитали 25 колото-резаных ранений, девять из которых были смертельными.

Ранее он отбывал срок за убийство жены.