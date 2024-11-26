В Кремле прокомментировали предложение исключить «Талибан"* из списка террористов

Решение еще не принято, но речь идет о руководстве Афганистана — силах, которые удерживают власть в стране.

В Кремле прокомментировали предложение исключить «Талибан"* из списка террористов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, решение еще не принято, но речь идет о руководстве Афганистана — силах, которые удерживают власть в стране.

«Конечно, очень важно развивать с ними контакты, налаживать контакты, тем более, что это страна, которая находится в соседнем к нам регионе», — сказал Песков.

*террористическая организация, запрещенная в России.