В Госдуме предупредили о мошенничестве под предлогом рефинансирования кредитов

По словам депутата Сергея Гаврилова, на рынке много недобросовестных компаний-посредников, которые или исчезают с полученной предоплатой, или предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.

В Госдуме предупредили о мошенничестве под предлогом рефинансирования кредитов. Об это пишет РИА Новости.

По словам депутата Сергея Гаврилова, на рынке много недобросовестных компаний-посредников, которые или исчезают с полученной предоплатой, или предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.

Особое внимание Гаврилов уделил ситуации с залоговым имуществом. Он отметил, что объединение разных видов кредитов, например, ипотеки или автокредита, может привести к потере возможности гибкого управления платежами.