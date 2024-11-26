В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство

Помимо этого, инициаторы проекта предложили ввести запрет на въезд в РФ для членов семей и близких родственников трудовых мигрантов.

В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов «Справедливой России».

По их мнению, трудовые мигранты не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации".

Также в проекте предлагают ограничить срок пребывания в стране мигрантов периодом действия трудового договора. По его окончании работник обязан покинуть Россию, а работодатель должен обеспечить его возвращение на родину. Законопроект также запрещает иностранным работникам переходить к другому работодателю в пределах страны.