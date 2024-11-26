Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
-1°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 103.79 1.21 26/11
ЦБ EUR 108.87 1.44 26/11
Нал. USD 104.50 / 104.00 26/11 13:00
Нал. EUR 108.60 / 110.00 26/11 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
Вчера 16:48
1 154
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
4 187
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
8 580
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
9 225
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В 2025 году в России увеличат лимит по семейной ипотеке
Лимит по семейной ипотеке на 2025 год, по данным министерства, будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на этот год неиспользованный банками лимит составляет 390 млрд рублей.

В 2025 году в России увеличат лимит по семейной ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Лимит по семейной ипотеке на 2025 год, по данным министерства, будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на этот год неиспользованный банками лимит составляет 390 млрд рублей.

Кроме того, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками начнет действовать с 15 декабря.