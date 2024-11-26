В 2025 году в России увеличат лимит по семейной ипотеке

Лимит по семейной ипотеке на 2025 год, по данным министерства, будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на этот год неиспользованный банками лимит составляет 390 млрд рублей.

В 2025 году в России увеличат лимит по семейной ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Лимит по семейной ипотеке на 2025 год, по данным министерства, будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на этот год неиспользованный банками лимит составляет 390 млрд рублей.

Кроме того, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками начнет действовать с 15 декабря.