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Студенты РГАТУ победили в спартакиаде «Наш дом»

19-20 ноября 2024 года команда студентов РГАТУ приняла участие в спартакиаде среди студенческих общежитий Рязанской области «Наш дом».

В программу соревнований включили восемь видов спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, морской бой, слинг-пак, FIFA, студенческий Alias, UNO и вышибалы.

Участие принимали студенческие команды из РГРТУ, РязГМУ и РГУ.

По отдельным видам спорта представители РГАТУ завоевали три первых места (мини-футбол, UNO и настольный теннис), три — вторых (волейбол, слинг-пак и перестрелка) и два — третьих (морской бой и FIFA).

В общекомандном зачете сборная команда агроуниверситета одержала победу.