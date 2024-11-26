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Скончалась знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
Она ушла на фронт в 18 лет, шила одежду солдатам, а потом стала регулировщицей. Под огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

Скончалась знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

«Бранденбургской Мадонне» было 100 лет.

Она ушла на фронт в 18 лет, шила одежду солдатам, а потом стала регулировщицей. Под огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

В столице Германии военкор Евгений Халдей 2 мая 1945 года сделал знаменитое фото у Бранденбургских ворот, на котором женщина направляет проезжающие авто. Кадр сняли за неделю до победы. Он стал символом несокрушимости советского народа.