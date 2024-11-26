Сим-карты МегаФона появились в сети мультицентров «Связь.ON»

Сим-карты МегаФона теперь можно приобрести в сети мультицентров «Связь.ON». Об этом сообщает пресс-служба компании.

МегаФон стал первым сотовым оператором страны, чьи сим-карты появились в продаже в розничных точках нового ритейлера. Продажи стартовали с текущей недели в более чем 140 точках, а также на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагаться сим-карты с саморегистрацией.

Кроме того, сим-карты МегаФона реализуются в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель получит скидку на гаджет.

Товары МегаФона также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время увеличить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.

После оценки проекта сотрудничество может быть расширено. Соответствующее решение примут по итогам анализа продаж ближе к концу года.

«Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом — привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи», — рассказала генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON» Дагмара Иванова.

«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. „Связь.ON“ — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — пояснил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Также в «Связь.ON», помимо сим-карт МегаФона, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернете и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае МегаФон начал продажи своих сим-карт в сетях «Комус» и «Линия» в Черноземье. В июле сим-карты оператора появились в крупнейшей в России сети гипермаркетов «Лента».

Также МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года зародилось сотрудничество с Ozon. В этом году стратовало сотрудничество сотового оператора с «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет».

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 77,3 млн клиентов.

«Связь.ON» — первый в России финансово-товарный ретейлер, который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представляет технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты от широкого набора партнеров, услуги операторов связи и качественный консалтинг.