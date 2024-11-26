Shot: Александру Буйнову присвоили паллиативный статус

Александру Буйнову присвоили паллиативный статус и поставили диагноз — рак предстательной железы IV степени.

Александру Буйнову присвоили паллиативный статус и поставили диагноз — рак предстательной железы IV степени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 74-летнему артисту назначили все необходимые препараты и лекарства на «экстренный случай».

Еще в 2011 году Буйнов сообщал, что у него началась ремиссия. Но потом случилось несколько рецидивов, проводили операции, удаляли метастазы, но сейчас поставили последнюю степень онкологии.