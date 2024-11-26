Семье погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества

Отмечается, что Сергея Котельникова наградили орденом посмертно. У него остались трое детей.

Семье погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что Сергея Котельникова наградили орденом посмертно.

У него остались трое детей.

«Настоящий русский мужчина с сильным и смелым характером. Большая потеря для семьи, для нашего округа. Светлая и вечная ему память», — сказала глава Сасовского округа Евгения Рубцова.