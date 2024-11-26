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Рязанская прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку
Надзорный орган установил, что на территории Дядьковского сельского поселения в Рязанском районе есть несанкционированная свалка строительных, древесных и бытовых отходов. Ее площадь — более трех тысяч квадратных метров.

Рязанская прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 ноября.

Надзорный орган установил, что на территории Дядьковского сельского поселения в Рязанском районе есть несанкционированная свалка строительных, древесных и бытовых отходов. Ее площадь — более трех тысяч квадратных метров.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области