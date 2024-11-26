Рязанская прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку
Надзорный орган установил, что на территории Дядьковского сельского поселения в Рязанском районе есть несанкционированная свалка строительных, древесных и бытовых отходов. Ее площадь — более трех тысяч квадратных метров.
Рязанская прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку. Об этом
Надзорный орган установил, что на территории Дядьковского сельского поселения в Рязанском районе есть несанкционированная свалка строительных, древесных и бытовых отходов. Ее площадь — более трех тысяч квадратных метров.
Прокурор направил в суд иск с требованием обязать собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области