Рязанская мэрия сообщила о восстановлении отопления в Приокском
«Аварии на сетях теплоснабжения не было», — говорится в сообщении.
Рязанская мэрия сообщила о восстановлении отопления в Приокском. Информация опубликована на сайте ведомства.
По данным горадминистрации, параметры теплоносителя снижали из-за ремонта задвижки.
«Аварии на сетях теплоснабжения не было», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подача тепла осуществляется в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что один район в Рязани остался без отопления.