Рязанская мэрия сообщила о восстановлении отопления в Приокском

«Аварии на сетях теплоснабжения не было», — говорится в сообщении.

Рязанская мэрия сообщила о восстановлении отопления в Приокском. Информация опубликована на сайте ведомства.

По данным горадминистрации, параметры теплоносителя снижали из-за ремонта задвижки.

«Аварии на сетях теплоснабжения не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача тепла осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что один район в Рязани остался без отопления.