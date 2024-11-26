Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды

Инспекторы проверят водителей автобусов, совершающих междугородние рейсы.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы проверят водителей автобусов, совершающих междугородние рейсы.

Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть бдительными, соблюдать элементарные правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.