Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за резкого снижения температуры воздуха
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за резкого снижения температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во вторник, 26 ноября, в регионе столбики термометров покажут отрицательные температуры -2, -7°С.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.