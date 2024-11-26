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Рязанец украл велосипед и сдал его в ломбард
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Рязанец украл велосипед и сдал его в ломбард. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в мае 2024 года осужденный похитил двухколесный транспорт с лестничной площадки многоквартирного дома, а затем сдал его за 10 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил мужчине наказание в виде одного года исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Также он обязан возместить потерпевшему материальный ущерб в размере более 24 тысяч рублей.