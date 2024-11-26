Рязанцы смогут следить за графиком движения транспорта через новую систему

Рязанская область присоединилась к эксперименту по внедрению передовых цифровых платформ для повышения безопасности и эффективности работы транспорта.

Рязанская область присоединилась к эксперименту по внедрению передовых цифровых платформ для повышения безопасности и эффективности работы транспорта, сообщил региональный Минтранс.

Рязанцы через новую систему «ЭРА-ГЛОНАСС» «смогут получать актуальную информацию о маршрутах и графике движения общественного транспорта в реальном времени как в городских, так и в межмуниципальных перевозках».

Соглашение о сотрудничестве заключили на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» между министром транспорта и автомобильных дорог Павлом Супруном и гендиректором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем.