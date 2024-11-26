Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области

Также в министерстве сообщили, что за сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Также в министерстве сообщили, что за сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

«ВС РФ уничтожили и подавили три БПЛА возле Запорожской АЭС. После провокации ВСУ возле ЗАЭС никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно здание», — отметили в Минобороны.