РИА Новости: США хотят дестабилизировать ситуацию в СНГ

Причиной стало формирование в большой Евразии нового пространства сотрудничества.

США хотят дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

По его словам, причиной стало формирование в большой Евразии нового пространства сотрудничества.

«Соединенные Штаты и их европейские сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в странах Содружества и рассорить их друг с другом», — сказал он.