Путин посетит Казахстан 27-28 ноября

Во время госвизита глава государства проведет переговоры с президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым.

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время госвизита глава государства проведет переговоры с президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым. Также российский лидер примет участие в сессии ОДКБ в Астане. В результате переговоров будет подписано заявление, а также межправительственные, межведомственные и коммерческие документы.